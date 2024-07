Santos inscreve João Basso na Série B

O Santos inscreveu o zagueiro João Basso para a sequência da Série B. O defensor estava treinando com o elenco desde junho, quando retornou do Estoril (POR) por empréstimo. No entanto, como a janela da transferências internacionais só foi reaberta nesta semana, ele não pôde ser inscrito antes.

Apesar da inscrição, o Santos ainda não sabe se contará com Basso até o final do ano. O Peixe não descarta negociar o atleta novamente. No entanto, o Alvinegro espera forte assédio por Joaquim, atualmente o principal defensor do time paulista na Série B. Assim, teria que segurar João.

Basso foi cedido ao Estoril (POR) no início deste ano, onde disputou 14 partidas na Europa e fez um gol. No contrato de cessão temporária, havia uma cláusula dando ao clube a opção de compra. Assim, o defensor voltou à Vila Belmiro após os portugueses não se manifestarem.