Roberto Assaf: Flamengo de Tite vai acabar atrás do Vasco na tabela

Fortaleza 2 a 1 no Flamengo. Cinco – em seis – pontos perdidos para clubes que não brigam pelo título. Em pleno Maracanã. O Rubro-Negro hoje tem um orçamento gigantesco, mas é uma equipe de futebol sem técnico e soluções. O fato já se revelava óbvio – como indicamos várias vezes – faz tempo. Eram vitórias conquistadas com pênaltis, gols contra ou milagrosamente obtidos nos acréscimos. Isto tinha prazo de validade.

Como as ausências são insubstituíveis, e o modelo não possui variações, basta ao adversário trancar as portas, obrigar o Flamengo a rolar bolas para os lados, e aproveitar contra-ataques para dobrá-lo. Os uruguaios voltarão na próxima partida, mas a CT permanecerá até a eliminação da Libertadores, pelo Bolivar, em agosto. O problema é que quando esses fãs do Allan deixarem o clube, o ano, na prática, acabou.

Flamengo perde em casa

Como ocorrido no sábado, o Flamengo tomou um gol no começo, aos 11 minutos, após escanteio cobrado por Breno Lopes, que Wesley desviou contra, para dentro. O Fortaleza cometeu o erro de recuar excessivamente, e o time carioca passou a jogar bolas na área, e Pedro chegou a mandar pancada no travessão. Até que Matheus Gonçalves preferiu a jogada pelo chão, adiantando para Pedro, que sofreu pênalti de Pedro Augusto, aos 37. Pedro empatou. No momento de descontrole dos cearenses, dava até para virar. Mas o Flamengo não soube aproveitar.