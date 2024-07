Rival do Brasil na Copa América, Campbell assina com o Atlético-GO

Joel Campbell enfrentou o Brasil na fase de grupos da Copa América. Ele disputou três Copas do Mundo com a Costa Rica

Joel Campbell é o novo reforço do Atlético-GO para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante, que tem três Copas do Mundo no currículo pela Costa Rica, já assinou pré-contrato e é esperado nos próximos dias em Goiânia para ser anunciado como novo reforço.

Campbell começou sua carreira no Saprissa e se destacou como um dos principais jogadores da Costa Rica na última década. Em 2014, o país da América Central terminou na oitava posição na Copa do Mundo do Brasil. Além disso, ele também participou dos Mundiais de 2018, na Rússia, e 2022, no Qatar. Ainda mais, na Europa, passou por clubes importantes, como Arsenal, Betis, Villarreal e Sporting, de Portugal.

Na última temporada pelo Alajuelense, Campbell disputou 56 jogos, marcou 16 gols e deu cinco assistências. Antes disso, passou cinco anos no México, jogando por clubes como León e Monterrey.