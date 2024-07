Renato Gaúcho terá retornos no Grêmio para duelo da Copa do Brasil

Treinador contará com volta de Soteldo e Geromel, por outro lado, Cristaldo será ausência para jogo contra o Operário, no domingo (14)

O técnico Renato Gaúcho começou os preparativos para o duelo contra o Operário-PR, pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Soteldo estará disponível, com o zagueiro Geromel. Por outro lado, Cristaldo não participou das atividades e será ausência no Grêmio.

Soteldo, aliás, foi multado após faltar à reapresentação na última terça-feira (9). Mas isso não o impedirá de atuar no jogo decisivo. O zagueiro Gustavo Martins também virou dúvida; ele relatou dores após a derrota para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral Fábio e o defensor Rodrigo Ely, que estavam se recuperando de lesões, foram reintegrados e participaram do treino desta sexta-feira. Eles serão opções para o jogo. A dúvida na defesa fica justamente entre Ely ou Kannemann para atuar com Geromel. Entretanto, no meio de campo, Dodi disputa a titularidade com Pepê.