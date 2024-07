Ramón Díaz comando primeiro treino com elenco completo no Corinthians

Novo treinador do Corinthians tem papo individual com o compatriota Rodrigo Garro, desejo antigo desde a época do Vasco Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz teve o primeiro contato e atividade de campo com os jogadores considerados titulares nesta sexta-feira (12), quando o Corinthians treinou no CT Joaquim Grava. Afinal, a equipe segue preparação para o duelo contra o Criciúma na próxima terça (16), na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O plantel iniciou as atividades com um trabalho de força na academia e, logo após, fizeram o aquecimento no campo. Em seguida, os atletas foram divididos em dois grupos. Aqueles que atuaram mais de 45 minutos contra o Vasco participaram de um exercício de troca de passes e mudança de direção.

O restante do grupo fez um circuito de três estações, com velocidade e finalizações. Para finalizar, a comissão técnica realizou um enfrentamento em campo reduzido. Dessa maneira, o plantel foi dividido em quatro times com três jogadores cada. LEIA TAMBÉM: Hugo Souza diz que está maduro para desafios no Corinthians Vale destacar que Ramón Díaz conversou individualmente com o meia Rodrigo Garro. O argentino era desejo antigo do treinador, que pediu sua contratação quando comandava o Vasco, em 2023. Contra o Cruz-Maltino, na última rodada, ele não atuou por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, tem retorno confirmado para enfrentar o Criciúma.