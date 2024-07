Piquerez alcança 100 vitórias pelo Palmeiras; veja números

Lateral é o uruguaio com mais triunfos com a camisa alviverde; Piquerez se aproxima de ser o segundo maior goleador do Uruguai no Palmeiras

A vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o Atlético-GO ficará marcada na memória do lateral-esquerdo Joaquin Piquerez. Afinal, agora ele soma 100 triunfos com a camisa alviverde. Inclusive, ele alcançou a marca com apenas 164 jogos.

De quebra, Piquerez é o uruguaio com mais vitórias na história do clube. O camisa 22, inclusive, é também o uruguaio com mais títulos pelo Verdão. Já são oito, todos desde 2021, quando chegou ao Alviverde: Libertadores e Recopa Sul-Americana; dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e três Paulistas.

Aliás, falando em títulos, Piquerez pode ajudar o Verdão a conquistar mais taças neste ano. O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 33 pontos, atrás do líder Botafogo apenas por ter dois gols a menos (25 a 27). A equipe Alviverde ainda está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.