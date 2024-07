Nome de Roger Machado ganha força no Inter; Luxemburgo é avaliado

Inter busca um novo treinador após a saída de Eduardo Coudet, após derrota por 2 a 1 para o Juventude, no estádio Beira-Rio Crédito: Jogada 10

A diretoria do Inter corre contra o tempo para contratar um novo treinador para o lugar de Eduardo Coudet, que deixou o Beira-Rio após a derrota, em casa, por 2 a 1 para o Juventude, na última quarta-feira. Os nomes mais debatidos internamente são o de Roger Machado, atualmente no Juventude, e Vanderlei Luxemburgo, atualmente sem clube. A principal característica do treinador escolhido pelo Inter é a versatilidade, que tenha modelos de jogo distintos. A diretoria acredita que o novo comandante precisa ter a capacidade de recuperar o vestiário e se adaptar ao estilo dos jogadores que fazem parte do plantel. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Roger Machado ganhou força nos últimos dias por se encaixar nas características buscadas pelo Inter, segundo o “ge”. Contudo, ele é exatamente o treinador do adversário do clube na terceira fase da Copa do Brasil. E na partida de ida, no Beira-Rio, venceu com o Juventude.

As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Por conta disso, o Inter só deve intensificar a busca por um novo técnico a partir do embate. Os valores de multa e salários não seriam entrave, a princípio. Outro nome debatido no Colorado é o de Vanderlei Luxemburgo. Ele foi citado em reuniões na última quinta-feira e recebeu elogios. Contudo, o diretor esportivo Magrão teria sido contrário à chegada do experiente treinador, que não comanda uma equipe desde setembro, quando deixou o Corinthians. Alternativas já ventiladas no Inter Pouco tempo após a confirmação da saída de Coudet, alguns profissionais já tiveram seus nomes ligados ao clube. Tratam-se de André Jardine, Paulo Pezzolano e Odair Hellmann.