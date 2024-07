Namorada de jogador da Inglaterra é capa da Playboy

Cindy e Dele Alli assumiram o relacionamento em 2022. Antes, a modelo, que ganhou fama após ser “descoberta” por Justin Bieber, chegou a ser apontada como affair de Lewis Hamilton, piloto de F1. O rumor ganhou força após a holandesa ser fotografada ao lado do heptacampeão, no aeroporto El Prat, em Barcelona.

No carrossel de fotos sensuais, Cindy aparece com a também modelo Jessica Goicoechea. A dupla usou biquíni tipo fio-dental, além de maiôs cavados, realçando a forma física, para delírio dos mais de 7 milhões de seguidores da holandesa.

Namorada do meio-campista Dele Alli, a modelo Cindy Kimberly recebeu uma chuva de elogios após publicar seu trabalho para a Playboy. A jovem de 25 anos foi capa da famosa “revista do coelhinho” e exibiu o trabalho em sua rede social.

Namorado de Cindy, Dele Alli, de 28 amos, está sem clube e ficou de fora da lista de jogadores da Inglaterra na Eurocopa. Os Three Lions entram em campo no domingo para a disputa da final do torneio contra a Espanha.

Veja algumas imagens de Cindy Kimberly:

