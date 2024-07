Matheus Gonçalves se destaca em derrota do Flamengo. Veja os números!

Garoto do Ninho, Matheus Gonçalves aproveitou a oportunidade no time titular e não decepcionou

Sem Cebolinha e Bruno Henrique, no departamento médico, o técnico Tite optou por escalar Matheus Gonçalves no time titular. Apesar da derrota para o Fortaleza, o Garoto do Ninho aproveitou bem a oportunidade e foi o destaque do Rubro-Negro no Maracanã. Dessa forma, o J10 mostra para você os números do atacante na partida.

O camisa 20, que inicialmente jogou pelo lado esquerdo, ficou em campo durante toda a partida. Com o decorrer do jogo, Matheus Gonçalves trocou de lado com Luiz Araújo e ficou pela direita. Isso, aliás, foi um pedido de Tite, após Matheus fazer uma boa jogada por aquele lado.