Marta detalha ansiedade pela convocação: ‘Não quis assistir’

“(Foi) Meio que um alívio. É lógico que se eu for comparar a primeira convocação para ir para uma competição com uma Olimpíada eu acho que a empolgação foi maior. Essa foi tipo assim…(respiração funda). Um alívio porque é bem difícil você chegar em um patamar altíssimo e se manter nele por muitos anos e ter a oportunidade de jogar mais uma Olimpíada, a minha sexta. Eu estava trabalhando para isso, lógico. Quando saiu meu nome ali eu…(respiração funda). O que eu estava fazendo até então resultou nisso. Não foi por nome. Foi por merecimento. Mais um alívio”, completou.

LEIA: Marta destaca sexta Olimpíada pela Seleção: ‘Alegria é a mesma’

Últimos anos de Marta na Seleção

Com otimismo pela conquista nos Jogos de Paris, Marta revelou que esse pode ser o seu último grande campeonato na Seleção. Além disso, disse que a Copa do Mundo de 2027, no Brasil, deve contar com ela em um outro momento, ajudando mais nas conversas com as jogadoras, do que propriamente no campo.