Mano terá pela primeira vez semana livre para fazer o Fluminense evoluir

Desde que chegou ao Fluminense, Mano Menezes ainda não teve uma semana cheia, sem partidas, para trabalhar com o elenco. No entanto, como a CBF adiou o duelo com o Athletico-PR, em virtude dos playoffs da Sul-Americana, o Tricolor só voltará a campo no dia 21 – data de aniversário do clube. O treinador, portanto, terá tempo justamente no momento em que poderá contar com os reforços e possivelmente com alguns lesionados em recuperação.

“Agora, vamos ter a oportunidade de trabalhar sem dois jogos no meio, para podermos ser mais constantes, decisivos com controle e volume de jogo que tivemos na frente. Os jogadores sabem que, sem dúvida nenhuma, o caminho é duro, mas temos capacidade de fazer, como mostramos hoje. Não posso responder pelo acúmulo de jogos, porque não estava aqui. Certamente estou aqui porque a situação se colocou assim. Agora vamos trabalhar para sair dessa situação nas próximas rodadas”, disse o treinador.