Luis Zubeldía recusa proposta da seleção equatoriana

Nesta sexta-feira (12), o técnico Luis Zubeldía comunicou a diretoria do São Paulo que não aceitou entrar em negociação com a seleção equatoriana. Sendo assim, ele irá dar continuidade na sua trajetória dentro do Tricolor.

No começo da semana, a diretoria do São Paulo ficou ciente da possibilidade de perder o comandante e realizou um bate-papo de urgência para respaldar o argentino e comissão técnica. Dias após a conversa inicial, Luis Zubeldía se reuniu com seus pares e resolveu bater o martelo a favor da sua continuidade no MorumBIS.