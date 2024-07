Jesús Navas se despede da seleção da Espanha após 15 anos

Jesús Navas, campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, vai se despedir da seleção da Espanha após 15 anos. A aposentadoria da seleção acontecerá depois da final da Euro 2024, contra a Inglaterra, no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Dessa maneira, o experiente lateral-direito sonha em reconquistar a Euro após 12 anos e encerrar sua trajetória pela seleção espanhola com chave de ouro.

“Tive a sorte de estar há muitos anos na seleção, e é incrível que, nas cinco competições finais que participei, cheguei à final em todas. Isso é um orgulho para mim e estou muito feliz por isso. No Mundial de 2010, na Eurocopa de 2012, na Copa das Confederações de 2013, no ano passado na Liga das Nações e agora, este ano, estamos novamente na final e espero conquistar o título,” anunciou o jogador do Sevilla, que encerrará sua carreira como jogador profissional em dezembro.

