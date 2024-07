Harry Kane é o maior artilheiro das fases eliminatórias da Eurocopa

Com pênalti convertido contra Holanda, atacante tornou-se maior marcador em mata-matas da Euro e atinge marca que não acontecia desde 1964

O pênalti convertido por Harry Kane na semifinal da Eurocopa 2024 contra a Holanda, foi o sexto gol do capitão da Inglaterra em jogos de mata-mata na competição e o camisa 9 se isolou como maior artilheiro da história da fase eliminatória da Euro. Dessa maneira, o craque do Bayern de Munique é a esperança de gols da Inglaterra para buscar o título inédito na final contra a Espanha, no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília).

Além disso, o atacante inglês já acumulou nove gols em fases eliminatórias de grandes torneios de seleções (Euro ou Copa do Mundo), o que também é um recorde. Nesse quesito, atrás de Kane estão Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Miroslav Klose e Gerd Muller, todos com oito gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, os feitos de Harry Kane não param por aí.