Grávida, esposa do ex-jogador Léo é internada com câncer em estágio avançado

A cantora gospel Camila Campos passa por um momento delicado durante a gestação de Sophia. Grávida de sete meses, a esposa do ex-zagueiro Léo precisou ser internada para tratar de um câncer de mama em estágio avançado. Ela estava sofrendo com fortes dores antes de ser encaminhada ao hospital.

Léo e esposa se manifestam

Camila e Léo foram às redes sociais na última quinta-feira (11) para tratar de um assunto delicado com os seguidores. Em comunicado, o casal pediu união da igreja evangélica em oração pela cantora diante da situação “assustadora e desmotivante aos olhos da medicina”.

“É tempo de nos unirmos como igreja em oração, crendo no poder sobrenatural do nosso Deus. Recentemente após fortes dores Camila recebeu o diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado e agora está internada para tratamento; para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia. Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar”, e concluiu:

“Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta. Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sofia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida! De igual modo, ore por sua família para que o Senhor os fortaleça nesse momento de luta e de dor”.