Fluminense negocia com zagueiro brasileiro do Sporting Cristal (PER)

Segundo o “ge”, em matéria desta sexta-feira (12), o Flu quer contar com o jogador de 27 anos por empréstimo, mas o clube peruano só aceita vendê-lo em definitivo. As diretorias ainda negociam a melhor forma de realizar a transação.

Sofrendo com a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai ao ataque no mercado da bola. Apesar de já ter Thiago Silva para estrear no setor, o Tricolor negocia a contratação de Ignácio, zagueiro brasileiro que atua no Sporting Cristal (PER).

Ignácio começou a carreira profissional no VOCEM (SP), em 2017. Passou por Força e Luz (RN) e ASSU (RN), até chegar ao Bahia, em 2018 – inicialmente atuando pelo time sub-23. Foi emprestado para CSA (2020) e Chapecoense (2021), mas realizou 52 jogos em 2022 pelo Tricolor baiano, virando jogador importante.

Assim, chamou atenção do Sporting Cristal (PER), à época treinado pelo também brasileiro Tiago Nunes. Chegou no Peru em 2023, temporada que o time enfrentou o próprio Fluminense na Copa Libertadores. Foi contra os peruanos, aliás, que começou a campanha rumo à Glória Eterna, em vitória por 3 a 1 do Flu. E o zagueiro é artilheiro: marcou dez gols em 61 jogos até o momento pelo Cristal.

Além dele, o time das Laranjeiras também busca um atacante no país vizinho. Neste caso, já até encontrou. O colombiano Kevin Serma, do Alianza Lima (PER), está próximo de acertar sua chegada ao Fluminense, visando o segundo semestre do calendário.