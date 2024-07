Flamengo perde no Maracanã após mais de dois meses

Com muitos desfalques, os jogadores rubro-negros são superados pelo Fortaleza no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (11/07), o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 no Maracanã e saiu da liderança do Brasileirão. Assim, os jogadores rubro-negros interromperam uma invencibilidade de mais de dois meses no estádio.

A última derrota do Flamengo no Maracanã havia sido no dia 28 de abril, 74 dias atrás, diante do Botafogo. Com dois gols no segundo tempo, os jogadores alvinegros venceram os comandados de Tite por 2 a 0 no Brasileirão. O técnico rubro-negro, na época, estava pressionado no cargo.