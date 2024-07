Filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio é dispensado do Athletico

Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio, foi dispensado da base do Athletico após atos de indisciplina. O jovem estava no clube desde 2022, mas teve problemas de comportamento na escola e nas aulas de inglês realizadas no CT do Caju, segundo informações do BN Esportes.

Ainda de acordo com o site, Bruninho, que atua como goleiro, e sua avó Sônia, sua responsável legal, se mostraram surpresos com a decisão e buscam resolver a situação internamente.