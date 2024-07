Facincani e Sormani discutem ao vivo durante programa

Jornalistas se desentenderam após debate sobre uma possível negociação de Gabigol com o Palmeiras

Antigos companheiros de bancada no extinto Fox Sport Rádio, Facincani e Sormani se desentenderam ao vivo durante um programa da Placar. A dupla debatia sobre o afastamento de Gabigol no Flamengo.

O início do debate acalorado teve como motivo uma discordância quanto a abertura da negociação ou não por parte do Flamengo envolvendo uma saída de Gabigol. Facincani afirmou que o atacante esteve afastado da equipe enquanto manteve conversas com o Palmeiras. Sormani discordou e disse não lembrar que este seria o motivo.

“Eu confio naquilo que chequei e apurei na minha informação”, disse Facincani, que logo foi respondido por Sormani: