Euro supera Copa América em média de público e taxa de ocupação

A Copa América e a Eurocopa, principais torneios entre seleções depois da Copa do Mundo, estão sendo disputados simultaneamente em 2024. As finais serão jogadas no próximo domingo (14), Espanha x Inglaterra às 16h e Argentina x Colômbia às 21h. As duas competições contaram, então, com grandes públicos, mas com uma grande diferença na taxa de ocupação, revela o levantamento do “Somos Fanáticos”. Enquanto a Euro, sediada na Alemanha, beirou a totalidade de público em todos os jogos, com 98%, a Copa América, realizada nos Estados Unidos, teve apenas 77,6%. A média de público da Eurocopa é de 52.314 espectadores, enquanto a Copa América tem 49.242, mesmo com estádios maiores.

O que explica tamanha diferença?

Na Eurocopa, os deslocamentos são muito menores. Afinal, os torcedores possuem muito mais possibilidades de irem aos jogos a partir de seus países, tanto em distância quanto por fator econômico. A maior distância entre estádios na Euro é de 793 km (Munique-Hamburgo), ante 4934 km na Copa América (Miami-Santa Clara), um percurso mais de seis vezes maior. A competição disputada nos EUA conta, na verdade, com times de países de três continentes diferentes. As possibilidades para quem mora na América do Sul e Central assistirem ao torneio são limitadas, enquanto os fãs das equipes europeias são do mesmo continente.

Outro ponto é que os estádios nos Estados Unidos são maiores, na média. A capacidade é de 10 mil lugares a mais em relação a Euro (63 mil a 53 mil). As finais, que devem ter lotação máxima, poderão apenas aumentar a vantagem em relação à Euro. O estádio Hard Rock, em Miami, tem capacidade para 65.300 espectadores, enquanto o estádio Olímpico de Berlim comporta 71.000 torcedores.