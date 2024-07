Estádio do Atlético-MG vira meme após ‘ajuda’ em acústica

A Arena MRV, estádio do Atlético-MG, foi um dos assuntos mais comentados desta sexta-feira (12). Após a notícia que o clube investe pra melhorar a acústica do estádio vir a público, torcedores não perdoaram e lotaram as redes sociais com memes.

Vídeos sobre a falta do “efeito caldeirão” na casa do Galo já dominavam as redes há algum tempo. Tanto torcedores do Atlético quanto rivais já registraram a situação. Enquanto atleticanos reclamavam da pouca reverberação dos cantos, fãs de outros clubes ironizavam a situação, colocando a culpa na falta de apoio dos donos da casa.