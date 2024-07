Esposa e filhas de comentarista esportivo são vítimas de crime brutal

As três mulheres da família Hunt foram assassinadas em casa, na noite da última terça-feira, em um caso que envolveu o uso de uma besta

Uma tragédia em uma residência em Hertfordshire chocou a população da cidade de Bushey, próxima a Londres, na quarta-feira (10). O crime por si é impactante, visto que três mulheres foram brutalmente assassinadas dentro de casa. No entanto, as vítimas são esposa e as duas filhas de John Hunt – famoso comentarista esportivo local.

A polícia encontrou os corpos gravemente feridos por volta das 19h (horário local), ainda na terça-feira (09). Segundo as autoridades locais, o crime envolveu o uso de uma besta – arma similar a um arco e flecha medieval -, mas não descarta outras armas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carol Hunt, esposa de John, tinha 61 anos de idade e possivelmente conhecia o criminoso. As filham eram Hannah Hunt e Louise Hunt, de 28 e 25 anos respectivamente.