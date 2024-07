Dani Olmo destaca objetivo de ‘ganhar uma Eurocopa 12 anos depois’

Meia do RB Leipzig é o jogador da Espanha com mais participações em gols na Euro 2024

As grandes atuações da Espanha na Eurocopa 2024 também passam pelos pés de Dani Olmo. O meio-campista da equipe é o jogador com mais participações em gol na seleção e um dos destaques da Eurocopa, com três gols e duas assistências. Dessa maneira, o jogador do RB Leipzig concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), e afirmou que os espanhóis estão focados na final para voltar a conquistar o título europeu depois de 12 anos.

“Estou me sentindo muito bem no torneio, em um grande momento e preciso continuar aproveitando. Pessoalmente, me sinto muito bem preparado, fisicamente e mentalmente”, explicou o jogador de 26 anos.

LEIA MAIS: Veja lista de jogadores que valorizaram com a Eurocopa 2024

Apesar do destaque na Espanha, Dani Olmo começou a Eurocopa no banco de reservas e fez apenas um jogo como titular na fase de grupos. No entanto, a lesão de Pedri no início da partida contra a Alemanha, pelas quartas de final, abriu espaço para o meia do RB Leipzig mostrar seu futebol. Assim, ele se tornou um dos principais jogadores da equipe.