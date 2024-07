Cruzeiro x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (12), Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Independência e a bola vai rolar às 16h (de Brasília). A Raposa está na sexta colocação, com 26 pontos e o Massa Bruta aparece na nova posição, com 22 pontos.

Como chega o Cruzeiro

De forma surpreendente, o Cruzeiro ocupa a parte decima da classificação e, atualmente, está na sexta colocação, dentro da zona de classificação da Libertadores da América. Nos dois últimos jogos, a equipe vence Corinthians (3 x 0) e Grêmio (0 x 2). Na escalação, a principal novidade é a presença de Cássio. O arqueiro foi a grande contratação do clube nesta janela de transferências e, agora com a possibilidade de atuar, ele já foi confirmado no gol da equipe.

Como chega o Red Bull Bragantino

Diferente de outras temporadas, o Red Bull Bragantino não figura as primeiras colocações. O técnico Pedro Caixinha está na nona posição, com 22 pontos. Além disso, a equipe do interior paulista não vem de bom retrospecto como mandante no torneio nacional, onde tem quatro partidas sem vencer, com três derrotas e um empate.

CRUZEIRO X RED BUL BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data e horário: 12/7/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Barreal, Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes; Helinho, Mosquera e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)