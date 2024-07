Coutinho aparece no BID e está liberado para estrear pelo Vasco

Jogador tem contrato de empréstimo registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, podendo, assim, reestrear com a Cruz de Malta

Philippe Coutinho está apto a estrear pelo Vasco. Nesta sexta-feira (12), o nome do craque surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele pode reestrear pelo clube que o revelou.

LEIA MAIS: Vasco x Fluminense, pelo returno do Brasileirão, deve acontecer no Espírito Santo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, Coutinho está livre para ser relacionado já no próximo compromisso vascaíno no Brasileirão. É na quarta-feira (17), diante do Atlético-GO, em Goiânia, pela 17ª rodada. Com isso, caso entre em campo, ele encerrará o período de 14 anos e um mês sem atuar com a Cruz de Malta.