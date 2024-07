Corinthians se interessa por Sanabria, promessa argentina

Corinthians quer contratar jovem atacante do Lanús; Timão precisa de reforços para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão

Sanabria foi promovido ao time profissional do Lanús em 2022, onde permaneceu até o início do ano passado. Ele soma um gol e uma assistência em 25 gols pelo clube. Já no atual clube, Mateo tem cinco gols em 29 partidas. Pela seleção local, o jovem disputou o Torneio de Toulon no ano retrasado.

O Corinthians está interessado na contratação do atacante Mateo Sanabria, de 20 anos, promessa do Lanús e do futebol argentino. Para ter o jogador, o Timão provavelmente vai ter que comprar o atleta, afinal, ele tem contrato válido até o final de 2025. No entanto, atualmente, está emprestado ao Central Córdoba de Santiago Estero, também da Argentina.

Corinthians e a busca por reforços

O Corinthians busca reforços para tentar sair da zona de rebaixamento no Brasileirão e disputar a elite da competição nacional em 2025. Nesta janela de transferências, além do técnico Ramón Díaz, o Timão acertou a contratação do goleiro Hugo Souza, que vem do Flamengo. O Alvinegro ainda encaminhou as chegadas do volante Alex Santana, ex-Athletico-PR, Charles, ex-Ceará, e o zagueiro André Ramalho, ex-PSV.

A equipe paulista está em 17º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, dois atrás do Cuiabá, o primeiro fora do Z4. O Dourado, porém, tem um jogo a menos, enquanto o Grêmio, 18º com 11 pontos, tem dois a menos. A zona de rebaixamento tem ainda Atlético-GO (11) e Fluminense (8).

O Corinthians irá enfrentar Criciúma (C), Bahia (F) e Grêmio (C) nas últimas três rodadas do Brasileirão. As partidas, aliás, estão marcadas para os dias 16, 21 e 25 de julho.