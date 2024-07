Cebolinha se recupera de lesão e é opção para Tite no Flamengo

Atacante fica fora de seis jogos pelo Rubro-Negro, mas treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira no Ninho

O Flamengo terá mais um reforço para enfrentar o Criciúma no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha: Everton Cebolinha. O atacante ficou fora dos últimos seis jogos por causa de uma lesão no quadril, mas voltou a treinar e está recuperado.

Everton Cebolinha treinou com o grupo no Ninho do Urubu e se mostrou recuperado. Ele participou da atividade ao lado dos jogadores que jogaram 45 minutos ou menos na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza na noite de quinta.