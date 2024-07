CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos de Flamengo x Fortaleza. Confira!

A derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fortaleza, no Maracanã, contou com reclamações da arbitragem de ambos os lados. O time carioca pediu uma falta no lance que originou o primeiro gol do Leão do Pici. Já a equipe visitante questionou o pênalti marcado para o Rubro-Negro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lance do primeiro gol do Fortaleza

Após o fim da partida, o técnico Tite, em coletiva de imprensa, reclamou de falta de Lucero em Wesley, que acabou marcando contra. Mas, na análise de Caio Max, o árbitro de vídeo do jogo, não houve a infração.