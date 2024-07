Candidata a patrocinar o Corinthians quer bancar Balotelli

Italiano faz alta pedida para fechar com o Timão, e negócio dificulta; Contratação do atacante não é bem vista por todos do clube

O Corinthians abriu conversas para contratar o atacante Mário Balotelli, mas não será na fácil por conta da situação financeira. Em conversas, o italiano deseja um contrato de dois anos e salário de três milhões de euros por temporada (cerca de R$ 17,7 milhões na cotação atual), além de dois milhões de euros em luvas (aproximadamente R$ 11,8 milhões). Assim, o “pacote” custaria em torno de R$ 2 milhões por mês.

O valor é muito alto para a realidade do Corinthians. Contudo, o clube pode ter uma esperança. Uma casa de apostas que negocia para assumir o patrocínio máster manifestou interesse em bancar um reforço de peso, que serviria como garoto-propaganda. Além dessa empresa, o clube paulista tem conversas com outras “bets”. A informação é do “ge”.

Além disso, a possível contratação do italiano gerou uma novo debate interno no Timão. A maioria dos aliados de Augusto Melo apoiam que o clube invista no jogador, mas o outro lado não vê a situação com bons olhos.