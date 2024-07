Campeão mundial em 2010 pela Espanha, Iniesta elogia Yamal: ‘Espetacular’

A Eurocopa se encerra no próximo domingo (14), com a decisão entre Espanha e Inglaterra. Em campo, um nome tem chamado a atenção do mundo do futebol. Trata-se de Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que tem encantado com a camisa vermelha da La Roja. Assim, Iniesta, campeão do mundo pela seleção em 2010, teceu muitos elogios ao jovem, de 16 anos, que anotou um golaço na semi diante da França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, em entrevista, o atleta, de 40 anos, destacou o nível apresentado pelo jovem tanto na seleção quanto no clube culé. Vale destacar que atualmente o experiente jogador atua pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes.