Bielsa detona organização da Copa América: ‘Bando de mentirosos’

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, saiu do sério em entrevista coletiva de imprensa antes do duelo pelo terceiro lugar na Copa América. A Celeste enfrenta o Canadá neste sábado, às 21h, no estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte.

“Já me cansei de tudo. As coisas vão se acumulando e são injustas. Concordar com os árbitros e dizer que os campos estão perfeitos. E são todas essas mentiras ditas aqui em coletiva de imprensa: “Não, os campos estão perfeitos”. E você vê que as coisas não se justificam. Isso aqui é um bando de mentirosos”, exclamou.

Para Bielsa, os campos de treinamento, além disso, também estavam ruins. Ele, inclusive, ironizou ao fim da palavra.