Bahia x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (12), o Bahia, impulsionado pela excelente campanha no Brasileirão, enfrentará o Cuiabá, na Arena Fonte Nova. A partida terá início às 16h (de Brasília). O Tricolor de Aço ocupa a quarta posição, com 27 pontos, enquanto o time do Mato Grosso está em décimo sexto, somando 14 pontos. O jogo corresponderá à 17ª rodada. Onde assistir

O canal Premiere transmitirá ao vivo a partida entre os clubes.