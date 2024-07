Bahia negocia a contratação de Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU

Tricolor de aço trabalha com a possibilidade de contratar o atacante em definitivo, mas tem a concorrência do River Plate e de clube da Holanda

O Bahia negocia a contratação do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool, do Uruguai. Assim, o jogador, de 20 anos, que soma passagens pelas seleções de base e principal do seu país e já foi especulado em outras equipes do futebol brasileiro e internacional.

O Tricolor de Aço, aliás, tem a intenção de contar com o jogador em definitivo. Entretanto, o clube disputa a chegada de Luciano com o River Plate, da Argentina, e com o Feyenoord, da Holanda. A informação foi publicada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano em uma rede social.

O irmão de Luciano, o também atacante Emiliano Rodríguez, defende atualmente o Atlético-GO. Desse modo, o Bahia corre para repor imediatamente a saída do colombiano Oscar Estupiñán, que foi negociado com no Hull City, da Inglaterra.