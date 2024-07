Atlético e Hulk recebem visita de Villas-Boas, presidente do Porto

Dirigente de clube português esteve presente na cidade do Galo para conhecer a estrutura do clube mineiro e reencontrar camisa 7

O elenco do Atlético se reapresentou nesta sexta-feira (12) após a vitória sobre o São Paulo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No treino, os jogadores receberam a visita do presidente do Porto FC, de Portugal, André Villas-Boas.

André, aliás, foi treinador de Hulk durante a brilhante passagem do atacante pelo clube de Portugal. Assim, quando atuaram juntos, conquistaram a Liga Europa de 2011. Os dois também trabalharam juntos no Zenit, da Rússia, e no Shanghai SIPG, da China. A visita do agora presidente do Porto foi para conhecer a estrutura da Cidade do Galo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todavia, o time do Atlético treinou visando a partida contra o Juventude. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Desse modo, os jogadores que atuaram contra o São Paulo fizeram trabalhos regenerativos e academia, enquanto os demais tiveram treinos táticos.