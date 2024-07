Athletico x Ypiranga: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Athletico tenta reverter a vantagem do Ypiranga para avançar de fase na competição nacional. Na ida, no Rio Grande do Sul, o Canário venceu por 2 a 1. Desta maneira, o time gaúcho joga por qualquer empate, enquanto o Furacão terá que vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida começa, às 18h (horário de Brasília), na Ligga Arena.

Onde assistir

O jogo entre Athletico x Ypiranga-RS, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Athletico

O Athletico vive fase ruim e procura um momento mais positivo na temporada. Em seus últimos oito jogos, a equipe, aliás, só venceu duas vezes. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Athletico, aliás, foi superado pelo Bahia, mesmo jogando em casa.