Artur Jorge valoriza coletivo do Botafogo e já mira Palmeiras

Técnico do Alvinegro analisa triunfo sobre o Vitória e não descarta possibilidade de presença de reforços no próximo jogo pelo Brasileiro

Com mais garra do que técnica, o Botafogo bateu o Vitória por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Barradão, e garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o técnico Artur Jorge valorizou o resultado positivo diante dos baianos e também a entrega da equipe em campo.

“Destacar a entrega da equipe, um coletivo forte que procurou controlar. Estivemos grande parte à frente. Perdemos uma situação numa casualidade, que perdemos também o Eduardo. Tivemos ânimo para buscar a vantagem levar a vitória e os três pontos para seguir o nosso caminho”, destacou.

Artur Jorge, aliás, já projetou o duelo contra o Palmeiras pela próxima rodada do Brasileirão. O português elogiou o adversário.