Após foto com Messi viralizar, pai de Yamal brinca: ‘Parece uma bênção’

Mounir Nasraoui ainda avalia o jovem atacante como o melhor jogador em tudo o que se propõe a fazer dentro e fora dos campos Crédito: Marcelo Caitano

Lamine Yamal ganhou holofotes não apenas pelo seu desempenho durante a Eurocopa. No início de julho, seu pai tornou público um encontro do jovem atacante com Messi, em 2007. No período, o craque ainda não havia despontado como jogador do Barcelona. Além disso, a sensação da atual da Euro tinha apenas meses de nascido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O pai de Yamal, Mounir Nasraoui, voltou a comentar sobre esse encontro, o qual ele mesmo revelou ao publicar a foto em sua rede social. Em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo”, em tom de descontração, acredita sim que esse contato foi uma benção.

“Parece uma bênção de Leo (Messi). Ou de Lamine a Leo, não sei”, declarou e tirou risadas dos jornalistas. Em seguida, Nasraoui classificou o episódio como uma coincidência, pois não houve um planejamento de ambas as partes. Inclusive, o craque argentino ainda era uma promessa naquela época. Depois, exaltou o filho ao apontá-lo como o melhor jogador em tudo que busca fazer tanto dentro como fora dos gramados. “A foto do Messi é uma coincidência na vida. Pois olha onde ele chegou. São coincidências na vida. Uma foto que estava com sua mãe, Messi, e só, nada mais. Para mim, meu filho é o melhor. Em tudo. Não só no futebol, mas em amor, em pessoas, em tudo”, complementou Mounir.