Abel Ferreira, do Palmeiras, se desculpa após fala xenofóbica contra indígenas

O técnico do Palmeiras estava analisando a função que determinados jogadores fazem durante a partida, que possibilitam mais dinâmica e equilíbrio ao time. No entanto, citou os indígenas como referência de desorganização.

“Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, esse motorzinho, que não só tem como tarefa ser a primeira cobertura, como também ligar jogo e pôr a equipe a jogar”.

Abel já havia se posicionado logo após o jogo, via assessoria de imprensa do Verdão. Ele quis encerrar qualquer tipo de polêmica. Contudo, o assunto prosseguiu e ganhou repercussão.

“Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito”.

