Abel Ferreira analisa reforços do Palmeiras: ‘Tiraram o crocodilo do bolso’

Treinador está contente com a postura do Palmeiras no mercado de transferências e as opções que do grupo Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (11), o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Allianz Parque deu ao time de Abel Ferreira os 33 pontos na tabela e a chance de dividir a liderança com o Botafogo, curiosamente, o rival da próxima jornada do torneio nacional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquanto o jogo decisivo não chega, o treinador aproveita a vitória para brincar com a diretoria, que nesta janela de transferências, resolveu investir no elenco e arrancou até uma ironia do português.