Zabala está perto de rescindir com o Santos e jogar no futebol mexicano

Zagueiro boliviano não está nos planos do técnico Fábio Carille, que o retirou dos treinos do time principal do Santos no primeiro semestre Crédito: Jogada 10

Fora dos planos do técnico Fábio Carille, o zagueiro Leonardo Zabala, de 22 anos, está próximo de deixar o Santos. O boliviano vai rescindir seu contrato, que expiraria em dezembro de 2025. Agora, vai assinar com o Cancún FC, do México. Para liberá-lo sem custos, o Peixe exigiu uma pequena parcela dos direitos do atleta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os mexicanos optaram, inicialmente, por um empréstimo com opção de compra. No entanto, a Fifa estabelece um limite para empréstimos internacionais. Dessa maneira, o Santos e o agente do zagueiro chegaram a um acordo pela rescisão amigável, com o clube brasileiro garantindo um percentual para uma futura venda, segundo o “ge”.

Agora, falta apenas a finalização dos trâmites burocráticos para a rescisão ser sacramentada. Assim, Zabala deve se apresentar ao Cancún FC nos próximos dias, para a disputa da Segunda Divisão local. LEIA TAMBÉM: Fábio Carille pede reforços no Santos; veja as posições O boliviano chegou ao Peixe em 2021 e completou a base no clube, passou ao elenco profissional após estourar a idade do sub-20, mas não chegou a entrar em campo em um jogo oficial pelo time principal.