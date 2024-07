Yuri Lima se pronuncia após traição a Iza

De acordo com a publicação, Yuri deu o seu posicionamento horas após ser procurado para se manifestar sobre as falas da cantora.

Após a revelação de Iza sobre a traição envolvendo Yuri Lima , o jogador resolveu se pronunciar. O atleta do Mirassol deu uma declaração ao Portal Léo Dias, onde assumiu o erro e explicou a relação com a pivô da separação.

“E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m***, coisas que eu nem sentia de verdade… Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo para você e por ser o trabalho dela… A culpa é toda minha! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar p***. “Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”, finalizou.

No momento em que o caso veio à tona, Yuri estava em campo pelo Mirassol, em partida pela Série B. O jogador, inclusive, fez um gol.

Revelações de Iza