Watkins explica comemoração no gol da classificação da Inglaterra

Atacante do Aston Villa fez o gol da vitória sobre a Holanda, que garantiu a Inglaterra na decisão da Eurocopa contra a Espanha

Autor do gol da classificação da Inglaterra para a final da Eurocopa, na vitória por 2 a 1 sobre a Holanda, o atacante Ollie Watkins explicou a comemoração eufórica, dizendo que era uma promessa aos companheiros de seleção. O jogador do Aston Villa disse que sabia do sentimentos dos atletas que não vêm atuando na competição continental.

“Eu prometi para o Henderson e para o Dunk que, se fizesse um gol, iria correr e comemorar com eles. Às vezes você pode se sentir um pouco deixado de lado por não estar no campo participando de maneira decisiva”, declarou o atacante, ao programa “Lions Den”, da Inglaterra.