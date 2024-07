Wanda Nara anuncia o fim do casamento com Mauro Icardi

Após 10 anos, chegou ao fim o casamento de Wanda Nara e Mauro Icardi. Em sua conta no Instagram, a modelo anunciou a separação do jogador, atualmente no Galatasaray, da Turquia.

Na publicação, Wanda não deu detalhes sobre o motivo do término.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O quão difíceis são os finais e o quanto me custam. Tenho que ligar a TV ou ver nas redes versões que não são reais. Mas eu aceito porque faz parte do que é ruim, de quem eu sou. Resolvi me separar do Mauro mas não deixaremos de ser família. Tentar mil vezes mais quando há amor também não foi um erro. Não me arrependo de nada, dei a esse casal os melhores anos da minha vida, mas hoje tenho que ficar sozinha. Não há culpados nem terceiros, o nosso sempre foi mais forte que o externo. Minha prioridade sempre foi meus filhos e hoje mais do que nunca. Obrigado pelo respeito”, escreveu Wanda nas redes sociais.