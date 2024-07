Torcida do Palmeiras pede e Dudu volta a jogar no Allianz Parque

Dudu teve o seu nome ovacionado nas arquibancadas do Allianz Parque e teve a chance de voltar a jogar no estádio do Verdão Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira, o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a etapa final, quando o placar estava consolidado, o atacante Dudu voltou a entrar em campo e agitou a torcida quem compareceu ao Allianz Parque. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim que o Verdão chegou ao terceiro gol, a torcida ‘pressionou’ Abel Ferreira ao cantar o nome do ídolo, que novamente iniciou o duelo no banco de reservas. Com o intuito de atender o pedido, o treinador pediu a Dudu para intensificar o aquecimento e o colocou em campo.

Foram 31 minutos dentro de campo. Apesar de contar com o apoio da arquibancada, Dudu parece não ter a confiança necessária de entrar em divididas e dar o seu melhor dentro de campo. Porém, ele arriscou dribles e até encaixou alguns passes. O melhor momento veio quase na etapa final. Logo depois da pressão na saída de bola do Atlético-GO, Veiga achou o camisa 7 sozinho. Na cara do goleiro Ronaldo, ele tentou deslocar, mas viu o arqueiro evitar o seu gol com os pés. Por fim, Dudu diminuiu o seu ritmo dentro de campo assim como seus companheiros e comemorou o lado coletivo, onde o Palmeiras somou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.