Torcedores do Atlético MG protestam contra a SAF e acústica da Arena MRV

Cerca de 50 torcedores estiveram na sede do clube na noite desta quarta-feira e cobraram bastante os responsáveis pela direção do Galo

No entanto, os maiores alvos foram os 4R’s. São eles: Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Assim, faixas foram espalhadas na porta da sede, e o grupo também cantou contra a diretoria.

Os torcedores, aliás, reclamaram da acústica da Arena MRV, que vem sendo debatida nas redes sociais, ao relatarem dificuldade em escutar setores diferentes na casa alvinegra. Assim, uma faixa afirmava: ‘1bi na Arena para abafar a massa e sumir com o povão do estádio? Cadê o caldeirão? Queremos acústica e ingressos já!’

A noite de quarta-feira (10) foi agitada na sede do Atlético MG. Afinal, cerca de 50 torcedores protestaram contra a diretoria da SAF e também pelos péssimos resultados no Campeonato Brasileiro.

Todavia, a diretoria do Galo concederá entrevista nesta quinta-feira para atender aos torcedores e à imprensa. Espera-se a presença do diretor de futebol, Victor Bagy, e do CEO da SAF alvinegra, Bruno Muzzi. O time também entra em campo pelo Campeonato Brasilerio para enfrentar o São Paulo. Jogo será na Arena MRV, ás 21h30 (de Brasília).

Organizada do Atlético emite nota dando apoio para Gabriel Milito

Concluímos que este é o momento de apoiar irrestritamente o Clube nas arquibancadas e que estamos fechados com o treinador Gabriel Milito e com todo o elenco do Galo para o restante da temporada, seja em jogos dentro ou fora de casa, para buscar juntos todos os nossos objetivos.