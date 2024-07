Titular após quase um ano, Sandry quer deixar lesões para trás

“Passa um filme na cabeça, porque foi um momento difícil na minha vida. Acho que só o pessoal aqui do clube e a minha família sabem o que eu passei. Sofri uma série de lesões em seguida, o que acabou tirando a minha sequência. Só tenho que agradecer a Deus por me dar forças a cada dia e agradecer também a todo mundo que me ajudou de alguma forma”, comentou Sandry.

O meia Sandry ainda leva com carinho a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Ceará , na última sexta-feira (5), no Castelão, pela Série B. Afinal, o jovem de 21 anos voltou a ser titular do Peixe após dez meses. Neste período, inclusive, sofreu com problemas físicos. Ele desabafou sobre o assunto:

Histórico de lesões

Em agosto do ano passado, Sandry sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Antes disso, o meia vinha sendo titular e destaque no Paulistão até sofrer uma cotovelada no rosto em duelo com a Portuguesa e precisar passar por cirurgia.

Um pouco antes, em abril de 2021, o camisa 23 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino e precisou passar pela primeira cirurgia da carreira. Ao todo, Sandry perdeu 126 jogos ao longo dos últimos quatro anos por conta das lesões.

“Passa um filme na cabeça, porque foi um momento difícil na minha vida. Acho que só o pessoal aqui do clube e a minha família sabem o que eu passei. Sofri uma série de lesões em seguida, o que acabou tirando a minha sequência. Só tenho que agradecer a Deus por me dar forças a cada dia e agradecer também a todo mundo que me ajudou de alguma forma”, comentou Sandry.