Sem Bastos, Botafogo vai atuar com dupla de zaga titular no início da temporada

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (11) com uma “novidade” com a qual a torcida está familiarizada. Os zagueiros que vão atuar contra o Vitória foram titulares no início da temporada: Halter e Barboza. Eles formavam a dupla de zaga antes da chegada do técnico Artur Jorge, na época, com Tiago Nunes, nome que não pode passar perto de General Severiano, do Nilton Santos e do Espaço Lonier.

O zagueiro Bastos, que assumiu a titularidade no time carioca, está suspenso com o terceiro cartão amarelo e será desfalque contra o Vitória. Nesse caso, Halter assume a titularidade. Além do alagoano, Tiquinho também cumpre suspensão automática e desfalca o Alvinegro.