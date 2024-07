Ramón Díaz comanda primeiro treino pelo Corinthians; saiba detalhes

Atividade com o elenco conta, ainda, com a presença de alguns jovens da base; Fágner segue em fase de transição e fez trabalhos no campo

O técnico Ramón Díaz iniciou, nesta quinta-feira (11), o seu trabalho à frente do Corinthians. À tarde, na reapresentação do elenco após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileirão, o argentino comandou o primeiro treino no CT Joaquim Grava.

Enquanto os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos no Rio de Janeiro fizeram um regenerativo na parte interna do centro de treinamento, o restante do grupo começou com uma ativação na academia.

Após o aquecimento já no gramado, os jogadores realizaram atividades com posse de bola em dois toques, troca de passes, além de tiros de corrida.