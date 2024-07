PSG faz proposta astronômica para contratar dupla do Napoli

O Paris Saint-Germain está ativo no mercado e pode ser o responsável por uma ‘bomba’ na janela de transferências. De acordo com informações do jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, entregou uma proposta de 200 milhões de euros (R$ 1.18 bilhão) ao Napoli para levar Victor Osimhen e Kvaratskhelia, grandes estrelas do clube italiano.

O PSG quer a dupla do Napoli para suprir a saída de Mbappé, agora no Real Madrid. Além disso, tudo indica que Randal Kolo Muani, comprado há um ano por 90 milhões de euros do Eintracht Frankfurt, está de saída do Parque dos Príncipes, com o Atlético de Madrid como possível destino.

Ao mesmo tempo, o Antonio Conte, novo técnico do Napoli, abriu a possibilidade de Osimhen sair, mas vetou a saída de Kvaratskhelia. No entanto, uma oferta astronômica e um generoso contrato de 11 milhões de euros por ano para o jogador podem mudar tudo.