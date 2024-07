Palmeiras derrota Atlético-GO e assume a liderança provisória do Brasileirão

Nesta quinta-feira (11), o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão saíram através Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinicius (contra). O Dragão marcou o seu único gol com Shaylon. Com o placar, o Alviverde chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança provisória do torneio. O time goiano fica com 11 pontos, na penúltima colocação.

Calendário

Na próxima jornada, o Palmeiras visita o Botafogo, no Nilton Santos. Enquanto isso, o Atlético-GO vai atrás da sua recuperação diante do Vasco, em São Januário.